Саранск, , 18:24 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 17 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 319 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 811 случаев заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии накануне не был госпитализирован ни один житель республики, за минувшие сутки в больницы попали 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 10 жителей республики.