Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен будет сопровождать главу Белого дома Джо Байдена во время поездки в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию, сообщает 12 июля Reuters.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, поездка будет проходить с 13 по 16 июля.

Глава американской дипломатии планирует «провести консультации с израильскими и палестинскими партнерами, а также партнерами из стран Персидского залива и региона по целому ряду приоритетных вопросов», сообщил Прайс.

Также, по его словам, планируется обсудить углубление связей США в регионе, региональную безопасность и противостояние угрозам, в том числе исходящим от Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии обсуждают с Белым домом США возможность возобновления поставок оружия.

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