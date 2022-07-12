Минск, , 18:33 — REGNUM Выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на белорусском языке — событие крайне редкое. Кажется, что для самого белорусского лидера выступление на «мове» на открытии фестиваля «Александрия собирает друзей» стало своеобразным экспериментом, тем более что место выступления к этому предрасполагало. Лукашенко показал, что национальная история, белорусская культура — всё это ему не чуждо. Никакой монополией на эту культуру белорусский национализм не обладает. Подлинным хранителем этой культуры является не местный радикальный национализм, а государство. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 12 июля высказал философ Сергей Иванников.

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сергей Иванников «Намного важнее то, о чём говорил президент Белоруссии. Речь имела множество адресатов. России ещё раз было сказано, что Белоруссия является её союзником. То же самое должны услышать и на Украине. Любые украинские провокации против Белоруссии будут пресекаться. Возможно, хотя об этом можно говорить только гипотетически, Лукашенко получил информацию о каких-то военных планах ВСУ в связи с Белоруссией наподобие «превентивных ударов» и, соответственно, дал понять, что ничем хорошим подобные действия для Украины не закончатся. Если Украине мало военного конфликта с Россией, она получит ещё и конфликт с Белоруссией. То же самое относится и к Западу, прежде всего — к Литве и Польше. Если Польша и Литва решат, что они могут претендовать на какие-либо белорусские земли или поучаствовать в «большой войне», то в Белоруссии им придётся сражаться по-настоящему»

При этом философ отметил, что пока ни о каких конкретных военных действиях речи не идёт. Лукашенко сам наносит своеобразный превентивный удар под лозунгом «даже не пытайтесь думать на эту тему». Это своеобразная профилактика, призванная остудить горячие головы на Украине и на Западе.

«Но эта речь, естественно, имела и внутреннего адресата — граждан Белоруссии. И в этом случае всё намного интереснее. Лукашенко фактически призвал белорусское общество к консолидации. Тема военной угрозы — стандартный приём для достижения таких целей. Все вчерашние разногласия должны быть отброшены, народ страны должен сплотиться вокруг фигуры своего национального лидера. Все оппозиционные силы, находящиеся в эмиграции, на этом фоне должны восприниматься как предатели Родины и коллаборационисты», — заявил Иванников.

Философ предположил, что тема национального единства была столь ярко озвучена именно сейчас, потому что на Украине в плен попали белорусские нацисты, с которыми у президента Белоруссии есть свои счёты. В прессе уже появилась информация, что среди пленных много тех, кто участвовал в попытке госпереворота в Белоруссии в 2020 году. «Белоруссия будет просить ДНР о выдаче этих людей. Если такая выдача состоится, то в Минске бывшие участники нацбатальонов будут рассказывать не только о том, что они делали на Украине, но и о своей былой подпольной деятельности в Белоруссии. А рассказывать они будут, даже если им этого очень не хочется. Далее процессы могут пойти по сценарию 1930-х годов. Ниточки от этих радикальных групп потянутся в самые разные стороны, и т.ч. и наверх, во властные структуры. Далее страна может увидеть новые политические процессы и узнать о политических чистках. Судебные процессы, если они состоятся, охватят ту часть националистического сообщества, которая пока ещё не подверглась репрессиям, а чистки коснутся госаппарата. Пойдёт ли события по описанному сценарию, мы узнаем осенью, но в любом случае просто так о «защите страны с оружием в руках» политики уровня Лукашенко не говорят», — считает Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля на открытии фестиваля «Александрия собирает друзей» заявил, что настоящий белорус должен быть готов защищать страну с оружием в руках.