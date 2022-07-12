Рига, , 18:23 — REGNUM Потребительские настроения в Латвии в июне 2022 года упали до самого низкого уровня с 2010 года, несмотря на отдельные положительные показатели в экономике. Об этом экономист местного коммерческого банка Citadele Мартиньш Аболиньш заявил порталу bb. lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Рост покупательской активности в стране он объяснил ростом инфляции, которая подстегивает покупать больше товаров про запас в ожидании их удорожания. Кроме того, подорожавшие товары увеличивают и величину покупательской активности в Латвии за счет более высоких цен, чем раньше.

Стоит ожидать заметного падения такой активности ближе к началу отопительного сезона, когда деньги понадобятся на иные цели. Например, на оплату выросших счетов.

«Но пока ситуация в экономике хорошая, безработица снижается, а зарплаты растут, поэтому инфляция работает как двигатель, побуждающий людей тратить больше», — считает Аболиньш.

По его словам, население больше беспокоит высокая инфляция, чем общая ситуация в экономике, и этот будет негативно сказываться на общих настроениях в республике.