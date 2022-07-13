Москва, 13 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Московском физико-техническом институте 12 июля прошло совещание по вопросам развития Арктической зоны России с участием заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а также ректоров ведущих российских ВУЗов.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

В рамках Госкомиссии по развитию Арктики создан научно-технический совет, который должен поддерживать научные исследования и разработки.

«Нужно еще совместно работать, научиться поддерживать научные исследования и разработки, делать их быстрее с меньшим количеством бюрократии, волокиты и рисков. Для того, чтобы эту работу организовать, мы сегодня по предложениюДмитрия Ливанова (ректор МФТИ — прим. ИА REGNUM) создали в рамках государственной комиссии по Арктике научно-технический совет. Я предложил, чтобы он работал по заявительному принципу», — сказал Юрий Трутнев.

Отметим, что в настоящее время МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с МФТИ разрабатывает предложение по изготовлению испытательного стенда технологий ожижения, хранения, транспортировки и газификации водорода в арктическом контейнерном исполнении, в интересах оснащения Арктической станции «Снежинка».

Как сообщало ИА REGNUM, научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения, планируют запустить в 2024 году. Станцию разместят в Нефритовой долине на Ямале.

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