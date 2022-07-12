Йошкар-Ола, 12 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 12 июля выздоровели с начала пандемии 43 620 жителей республики, за последние сутки выписаны девять человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 771 случай заражения коронавирусом, из них шесть — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали ни одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 два человека.