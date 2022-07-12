Таллин, , 18:21 — REGNUM Крупнейший коммерческий банк Прибалтики, эстонский филиал шведского Swedbank повысил цены на предлагаемые в конторах на территории Эстонии услуги.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения. Глава отдела обслуживания частных лиц Swedbank Тармо Улла объяснил повышение цен ситуацией на рынке.

«Изменились не все цены, а только те, где увеличились расходы, связанные с предоставлением услуг. Клиентов, которые используют интернет-банк и мобильное приложение, изменения стоимости услуг мало коснутся», — отметил Улла.

Он подчеркнул, что увеличилось количество клиентов, использующих цифровые каналы Swedbank. По этой причине количество сделок, совершенных в конторах при помощи работников по обслуживанию клиентов, уменьшилось.

Так, с июля 2022 года стоимость внутрибанковских платежей выросла с прежних 2,3 до 5 евро, а внутригосударственных и европейских платежей — с 3,2 до 5 евро.

Максимальная сумма наличных денег, которую в месяц клиент сможет внести на счет с помощью банковской карточки в банкомате Swedbank, теперь составляет 6 000 евро. Снять можно максимум 10 000 евро.

Стоимость обновления Smart-ID карты подорожает с 5 до 10 евро.