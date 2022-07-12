Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутного такси на федеральной трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили 12 июля в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. В дорожной аварии погибли два человека.

Смертельное ДТП на трассе Р-23 пресс-служба Упрдор СЗФО

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло 12 июля около полудня на 44 км трассы Санкт-Петербург — Псков. Водитель маршрутного такси «Санкт-Петербург — Луга» №844 не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. По словам очевидцев, перед этим водитель зацепил дорожную технику для разметки полос. В результате ДТП погибли водитель и пассажир на переднем сиденье. Еще десять человек получили различные травмы.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

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