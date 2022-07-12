Москва, , 18:17 — REGNUM Анжелика Ревва, жена шоумена Александра Реввы, купила апартаменты на 57-м этаже Neva Towers в «Москва-Сити». Об этом 12 июня сообщает MSK1. RU.

Александр Ревва Andrew Butko

По данным издания, общая площадь недвижимости составляет более 249 квадратных метров — её стоимость оценивается в 170 млн рублей. Одним из соседей семьи Реввы является совладелец лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу).

ИА REGNUM напоминает, что Александр Ревва и Анжелика женаты с 2007 года. Пара воспитывает двоих дочерей — Алису и Амели.

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