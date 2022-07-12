Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM Трамваи по маршруту из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму начнут курсировать в конце августа 2022 года. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Трамвай Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Маршруту протяжённостью в 8,6 километра присвоили номер «333». По нему будут курсировать восемь низкопольных трамваев «Львёнок». Ещё три транспортных средства аналогичной модели будут находиться в резерве.

Свой путь трамваи начнут на остановке Фрезеровщиков в Екатеринбурге, а завершат на остановке «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме. Всего на пути их следования расположатся 14 остановок. Предполагается, что ежедневно этим маршрутом смогут воспользоваться до 11 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году министерство транспорта Свердловской области заключило концессионный договор на строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму. Общий объём инвестиций в проект составил 1,9 млрд рублей.