Бишкек, , 18:09 — REGNUM В Киргизии с 1 сентября 2022 года начнёт действовать стопроцентная государственная монополия на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров сегодня, 12 июля.

Спирт в огне Hugo Martins

Киргизские власти утверждают, что это необходимо для обеспечения эффективной борьбы с контрабандой этилового спирта и производством контрафактных алкогольных напитков.

Эксклюзивное право на производство, импорт и реализацию этилового спирта в Киргизии получит Кара-Балтинский спиртовый завод.

Все предприятия, использующие этиловый спирт для производства алкогольных напитков и других целей, обязали в двухнедельный срок представить для согласования действующие контракты на поставку и реализацию этилового спирта.

Также стало известно о том, что при правительстве республики будет создан новый госорган — агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

Оно займётся выдачей лицензий и определением квот на производство, оборота, импорта и экспорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также контролем, учётом и проверкой производителей и импортёров алкоголя.