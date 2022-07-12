Сургут, Югра, , 18:07 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая не ухаживала за больной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Ребёнок

В Сургуте выявлен факт оставления в опасности 12-летней девочки. В связи с имеющимся заболеванием ребёнку были назначены лечение и диета. Врачи неоднократно предупреждали родителей о неукоснительном соблюдении всех рекомендаций по лечению девочки. Но медназначения выполнялись несвоевременно и не в полном объеме, в результате чего ребёнок был госпитализирован.

Полицейские Сургута установили, что в семье работает только отец девочки, мать занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ («Оставление в опасности»). Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф в размере до ста минимальных размеров оплаты труда, либо арест на срок до трёх месяцев.