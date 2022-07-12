Бухарест, 12 июля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Сотни тысяч фермеров в Румынии получат дополнительные средства на поддержку бизнеса из-за установившейся на севере и западе страны небывало жаркой погоды. Об этом 12 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

(сс) WFranz Фермеры

Согласно официальной информации, на указанные цели из госбюджета будет выделено до $100 млн. Каким образом именно эти средства будут распределяться среди сельхозпредприятий и частных хозяйств, не сообщается.

Напомним, ранее в Румынии по причине сильнейшей засухи без урожая остались тысячи фермерских предприятий по всей стране.