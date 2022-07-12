Подгорица, 12 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Хорватия 12 июля получила окончательное подтверждение своего вступления в еврозону, и министр финансов Здравко Марич назвал это историческим днем.

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Официальный обменный курс составляет 7,53 450 хорватских кун за один евро, сообщает Večernji list.

«Большой день для Хорватии, я бы даже сказал, исторический», — сказал министр финансов Здравко Марич, для которого это самая важная, но также и последняя встреча в Брюсселе перед отставкой.

Окончательное решение о вступлении Хорватии в еврозону 1 января 2023 года было принято на заседании Ecofin, Совета министров финансов в Брюсселе, и около 13:30 состоялась короткая церемония подписания решения и обращения к общественности.