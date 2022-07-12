Мадрид, , 18:04 — REGNUM Министерство обороны Испании готово передать Украине десять танков и 20 бронетранспортеров, сообщает 12 июля издание Infodefensa со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что речь идёт о 10 танках германского производства Leopard 2A4 и 20 американских бронетранспортерах М113.

По утверждению издания, указанная техника сейчас законсервирована на складах военного ведомства Испании.

Предполагается, что после официальной передачи этой техники на баланс Украины, она должна будет профинансировать её модернизацию на территории Испании.

Деньги должны быть предоставлены за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP). Общая сумма этого проекта пока не определена.

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