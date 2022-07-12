Москва, , 18:03 — REGNUM Холдинг VK обсуждает сделку по покупке онлайн-школы Skyeng для изучения английского языка. Об этом 12 июля пишет The Bell, ссылаясь на свои источники.

VK Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает издание, VK собирается усилиться в сфере онлайн-образования. По словам инсайдеров, несмотря на проведение переговоров, компании пока не подписали никаких обязывающих документов.

Однако один из источников отметил, что VK — не единственный потенциальный покупатель Skyeng. Онлайн-школой также заинтересовалась компания «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VK планирует заменить сервис Booking своей платформой онлайн-бронирования жилья. Компания заинтересовалась покупкой краснодарского сервиса Tvil и ульяновского «Суточно. ру».

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