12 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 18:48 — REGNUM То, что благосостояние Европейского союза было основано на дешевых российских энергоносителях, стало очевидно даже очень далеким от экономики людям. Антироссийские санкции не только не разрушили экономику России, но и привели к обратному эффекту. Теперь Запад стоит на пороге глубокого кризиса, а весь остальной мир, наблюдающий за этим, посмеивается и начинает понимать, что «экономический король-то голый».

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«По информации издания Bild, в Германии испугались, что из-за приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию президент России Владимир Путин навсегда перекроет Европе газовый кран. Авторы статьи отмечают, что работы по ремонту газопровода продлятся всего десять дней, однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы предсказать дальнейшие отношения между Москвой и Берлином даже на этот короткий срок», — написал телеграм-канал «Кремлёвская прачка».

Выход на берег «Северного потока» в Германии Gazprom.ru

Уже сейчас ожидание ремонта «Северного потока» заставило трейдеров хорошенько понервничать и начать закупаться впрок. В ближайшее время эта неизвестность может спровоцировать скачок цены до 2500 долларов за тысячу кубических метров газа. А если прогнозы правительства Германии сбудутся и «Северный поток» после ремонта так и не возобновит прокачку, котировки могут превысить 3000 долларов за тысячу кубических метров, отмечает телеграм-канал Readovka.

«Так, две крупнейшие газопроводные нити «СП» и «СП-2» оказались «похоронены» на дне Балтийского моря в самый неподходящий для Европы момент. Польский транзит также заблокирован санкциями. Отказаться от антироссийских санкций означает признать свою голословность. Пожертвует ли Европа политическим имиджем или задушит своих жителей кризисом и оставит их на зиму без тепла — станет ясно после укрепления мороза», — считает автор поста.

Тем временем предложение газа на мировом рынке переживает, мягко говоря, не самые лучшие времена. Ситуация ещё больше усугубилась после пожара сразу на двух американских предприятиях, занятых в сфере поставок «голубого топлива».

«Пишут, что в США ещё один завод по производству сжиженного газа взорвался. Ну вот как такое быть может? Только немцы турбину для «Северного потока» у канадцев выклянчили, как обмелел Рейн и баржи с углём пройти не могут. Да ещё второй завод СПГ в США взлетает на воздух. Такое впечатление, что Петров и Боширов вышли на новый, астральный уровень и начали управлять какими-то космическими энергиями. Ребят, вы только аккуратнее там, мы же не звери», — иронично отметил телеграм-канал «Голос Мордора».

Другие популярные «телеги» задаются вопросом, почему Запад, называя себя «цивилизованным миром», поступает словно варвар, который понимает лишь язык грубой силы и ультиматумов.

«Я не знаю, запустится или нет СП-1 22 июля. Но очень хорошо знаю, почему противник ревет дурниной на все голоса, что не запустится: на нашем месте он поступил бы только так, ни единой секунды не колеблясь. А если бы мы были зависимы от противника по зерну и удобрениям, он воспользовался бы и этими зависимостями, переполняя свои первые полосы излияниями радости, как русским теперь будет нечего жрать и как они нас будут морить до самой капитуляции. Это я совершенно не про СП-1. Это я, пользуясь данной оказией, лишний раз про то, что наш глобальный противник отличается от укров не степенью людоедства, а только его характером. И держать это обстоятельство в памяти хорошо бы каждому и в повседневном режиме», — сообщил своим подписчикам телеграм-канал «АДЕКВАТ Z».

Аналогичную точку зрения высказал и телеграм-канал Сolonelcassad. По его мнению, если бы только у США была условная возможность отрезать РФ от какого-то критически значимого для экономики РФ ресурса, чего-то идентичного газу, который критически важен для германской экономики, то они бы, конечно, это сделали, а их вассалы радостно одобрили бы такое решение.

«И столь же очевидно, что когда Россия даже частично потрогала подобный механизм, сразу начинаются рассказы про «использование энергии как оружия», «газовый шантаж Европы», «удар по зеленой экономике» и «нарушение контрактных обязательств». Готтентотская мораль, которая господствует в США, очевидным образом мультиплицируется в зависимых от США странах и местных элитах, которые неосознанно понимают лишь язык принуждения и пытаются так же вести себя в отношении стран и народов, не входящих в «золотой миллиард», — отметил ТГ-канал.

Сolonelcassad напомнил, как бывший президент США Дональд Трамп заставил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель согласиться на строительство терминалов для американского СПГ. Германия этого не хотела, но ей таким образом пришлось оплатить свою военно-политическую зависимость.

Дональд Трамп и Ангела Меркель White House

«И для них это нормально — почуяв тяжесть хозяйского сапога, европейская фронда стремительно улетучивается. И Европа с этим смирилась. Но совсем нельзя смириться с тем, когда «варварская Россия» начинает к чему-то Европу принуждать. И что самое страшное, особенно с мировоззренческой точки зрения, принуждает успешно, как это ярко показал эпизод с турбинами «Сименс». И теперь Европа уже ожидает от Газпрома, что тот после окончания ремонтных работ запустит «Северный поток». В текущих реалиях выкручивать газовые яйца Европы — это нормально, особенно если эта критическая уязвимость очевидна. И прекращать подобное давление, пока не решены вопросы блокады Калининграда, блокады Шпицбергена и т.п. вопросы, было бы предельно странно. Старый формат отношений с Европой умер. Новый еще не сформирован. Принуждение Европы к осознанию энергетической реальности это прежде всего шаг к выстраиванию будущего формата сосуществования», — подытожил автор поста.

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