Москва, 12 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал обращение и.о. главы МИД Узбекистана Владимира Норова о направлении наблюдателей от палаты парламента на республиканский референдум по поправкам в Конституцию, сообщает сайт нижней палаты.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития туризма, также важной темой встречи стало дальнейшее укрепление связей в сфере образования и увеличение числа студентов из Узбекистана, обучающихся в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, и.о. главы МИД Узбекистана Норов отмечал, что в содержание Конституции предложено глубоко внедрить идеи во имя чести и достоинства человека и подход «человек-общество-государство» взамен действующей «государство-общество-человек». Еще одной важной задачей является укрепление экономических и духовных основ семьи, создание всех условий для обеспечения интересов детей, поддержки лиц с ограниченными возможностями, охраны здоровья человека и окружающей среды, отметил и.о. главы МИД.