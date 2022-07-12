Астрахань, , 17:55 — REGNUM В Астрахани местный житель предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании подруги своей девушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Подъезд в жилом доме Wikimedia.org

По версии следствия, ночью 3 апреля обвиняемый, его девушка и её подруга распивали спиртное в квартире на улице Куликова в Кировском района. Когда девушка обвиняемого ушла спать, он изнасиловал её 22-летнюю подругу, угрожая ей убийством. Он также не выпускал девушку из квартиры.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Незаконное лишение свободы». Расследование завершено, дело направили в суд.