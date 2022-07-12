Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев носить маски в общественных местах и вовремя пройти ревакцинацию от коронавируса.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!», — заявил губернатор.

Напомним, обязательный масочный режим был отменен в Петербурге в конце мая 2022 года.

Как отметили в Смольном, за полтора года вакцинацию от коронавируса прошли более трех миллионов горожан. Это позволило снизить заболеваемость и отменить почти все коронавирусные ограничения.

Однако, в связи с ростом заболеваемости в ряде стран и регионов, угроза увеличения эпидемической нагрузки в Петербурге вновь стала актуальной, особенно в связи с активизацией туристических поездок. В связи с этим власти города призывают пройти ревакцинацию.

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Сегодня в Петербурге работают 181 пункт вакцинации от коронавируса для взрослых и 92 пункта — для детей, а также пять мобильных пунктов вакцинации.

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