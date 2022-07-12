Куса, Челябинская область, , 17:52 — REGNUM В Челябинской области трое граждан стали фигурантами уголовного дела о попытке дать взятку руководителю администрации Кусинского городского поселения. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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Следователи считают, что ещё в 2021 году они передали чиновнику более 50 тыс. рублей за внесение ложных сведений в первичный табель учёта рабочего времени, а также сведений об отбытии ими наказания.

Сейчас решается вопрос о предъявлении троице обвинения. Расследование продолжается.