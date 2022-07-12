Таллин, 12 июля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Эстонская компания «Эстонский газ» (Eesti Gaas) заключила договор на поставку крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) к предстоящей зиме с норвежской компанией Equinor.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как сообщила пресс-служба крупнейшего газового предприятия страны, партия СПГ в объеме двух тераватт-часов будет поставлена для Эстонии в октябре и ноябре 2022 года через терминал в литовском порту Клайпеда.

«Этот договор означает больше уверенности, для наших клиентов — уверенность в снабжении, а для Eesti Gaas — одну из самых крупных сделок в нашей истории», — сообщил председатель правления компании Маргус Каазик.

В Eesti Gaas отметили, что закупленные ранее две партии СПГ через Польшу и Норвегию обеспечат газоснабжение Эстонии до нынешней осени. Новый договор с Equinor покроет потребности в газе на предстоящий отопительный сезон.

Годовое потребление газа в Эстонии составляет около пяти тераватт-часов в энергетическом эквиваленте.