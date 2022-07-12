Москва, 12 июля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в правительстве РФ должности ещё одного заместителя главы правительства, сообщает 12 июля официальный сайт правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

Таким образом, в правительстве РФ вместо 10 заместителей будет 11.

Согласно текста указа новым замглавы правительства становится министр промышленности и торговли. На сегодняшний день эту должность занимает Денис Мантуров.