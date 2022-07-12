Москва, 12 июля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Госдума на заседании 15 июля обсудит вопрос о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост заместителя главы правительства России.

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам информацию о внесении председателем правительства РФ кандидатуры Мантурова для утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.

Обсуждение кандидатуры в ближайшее время состоится в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Госдумы, сообщили в Госдуме.

Вопрос об утверждении Мантурова будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 15 июля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства России будет иметь одиннадцать заместителей, в том числе заместителя — министра промышленности и торговли. Указ вступил в силу со дня его подписания.