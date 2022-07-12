Ханты-Мансийск, 12 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Югре действуют четыре лесных пожара на площади 93,2 га. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Лесной пожар

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 76 лесных пожаров площадью 3181,26 га и 53 ландшафтных возгораний площадью 5177,8 га.

Ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в Югре находится под контролем. Специалисты ведут мониторинг с воздуха, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало РЕ, в Свердловской области зафиксировано три лесных пожара на площади 6 га.