Вашингтон, 12 июля 2022, 17:46 — REGNUM Программист с ником Xanman, занимавшийся созданием модификации BetterOriginal для Sonic Origins, отказался исправлять ошибки в игре. Информация об этом появилась 12 июля на сайте VGC.
Моддер рассказал, что игра оказалась «слишком плохой», поэтому он решил отказаться от своей модификации. Также он рассказал, что возможно вернется к проекту в будущем, но только после того, как появится подходящий инструментарий для работы со скриптами.
Напомним, что Sonic Origins — это сборник классических игр про Соника, который вышел в июне 2022 года. Игроки и журналисты раскритиковали переиздания платформеров из-за обилия багов.
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