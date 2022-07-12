Вашингтон, 12 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Программист с ником Xanman, занимавшийся созданием модификации BetterOriginal для Sonic Origins, отказался исправлять ошибки в игре. Информация об этом появилась 12 июля на сайте VGC.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

Моддер рассказал, что игра оказалась «слишком плохой», поэтому он решил отказаться от своей модификации. Также он рассказал, что возможно вернется к проекту в будущем, но только после того, как появится подходящий инструментарий для работы со скриптами.

Напомним, что Sonic Origins — это сборник классических игр про Соника, который вышел в июне 2022 года. Игроки и журналисты раскритиковали переиздания платформеров из-за обилия багов.