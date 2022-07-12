* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 12 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Сирии в результате авиаудара США был убит один из пяти главных руководителей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 12 июля Reuters со ссылкой на американских военных.

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США

Согласно заявлению центрального командования США (CENTCOM), Махер аль-Агаль был убит в результате удара беспилотника на северо-западе Сирии. Отмечается, что близкий соратник убитого был тяжело ранен.

«Эта операция была тщательно спланирована ради успешного проведения. Первоначальный анализ показал, что жертв среди гражданского населения не было», — говорится в заявлении CENTCOM.