Москва, , 17:43 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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«Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума соберется 15 июля на внеочередное заседание. Ранее заседание объяснили ожидаемым важным пакетом законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики.

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