Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Кодер Kgsws создал внутри видеоигры DOOM аркадный автомат, чтобы поиграть на нем в DOOM. Информация об этом появилась 12 июля на сайте издания PCGamesN.

DOOM Скриншот из игры Doom Eternal

С помощью команды «SpawnMapThing», которая ипользуется для размещения оружия и врагов, кодер смог создать аркадный автомат. А позже сумел запустить на нем саму игру.

Напомним, что уже несколько лет существует тенденция по запуску DOOM 1993 года выпуска на разных устройствах. Так, энтузиастам даже удавалось запустить игру на калькуляторе, подключенном к картошке.

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