Лос-Анджелес, США, 12 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Американская исполнительница Halsey (Эшли Франджипани) выставила на аукцион свои картины из тура Love and Power Tour. Об этом 12 июня пишет Rolling Stone.

Официальный YouTube-канал Halsey Певица Halsey в клипе на песню Nightmare

Выручка с продажи пяти произведений, созданных на сцене во время выступлений певицы, пойдёт в Национальную организацию социальной справедливости, целью которой является расширение доступа к абортам для людей с низкими доходами по всей территории США. Ориентировочная стоимость каждого произведения составляет от $5 тыс. до $7 тыс.

Ранее Halsey раскритиковала решение Верховного суда США об отмене постановления 1973 года, которое давало женщинам право на федеральном уровне делать аборты. После его отмены в шести американских штатах запретили прерывать беременность.