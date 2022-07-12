Белград, , 17:50 — REGNUM Слова министра внутренних дел Сербии Александра Вулина о том, что для обеспечения стабильности Балкан нужно, чтобы все сербы жили в одном государстве, не соответствуют официальной позиции правительства. Об этом 12 июля заявила министр энергетики Зорана Михайлович.

Зорана Михайлович Mre. gov. rs

«Как гражданин, Вулин имеет право высказывать свои желания, но это не официальная позиция правительства Сербии», — говорится в сообщении, которое распространил кабинет Михайлович.

По ее словам, политики должны работать над совместными проектами, направленными на развитие экономики, и не должны «заниматься прошлым».

«Наступила пора для того, чтобы мы нашли минимальные способы сотрудничества, а это экономика и энергетика», — отметила министр энергетики Сербии.

Напомним, что ранее Александр Вулин заявил, что только после того, как все сербы на Балканах будут жили в одном государстве, можно ожидать, что в регионе установится долгосрочный период стабильности. По его словам, все конфликты на Балканах начинаются с того, что сербов лишают их прав.