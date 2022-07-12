Москва, , 18:10 — REGNUM Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить предельный размер возмещения командировочных расходов для сотрудников образовательных учреждений за поездки внутри страны.

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Горячева напомнила, что 2022−2031 годы объявлены десятилетием науки и технологий и основными задачами являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах науки для граждан России. Депутат обращает внимание на то, что к компетенции образовательных организаций относится, в том числе, организация и проведение научных конференций и семинаров.

«Вместе с тем на практике у образовательных организаций, являющихся государственными учреждениями, возникают сложности с легитимным оформлением возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории России», — указала Горячева в телеграм-канале.

По ее словам, предельные размеры командировочных были установлены почти 20 лет назад и составляют 100 рублей суточных и 550 рублей в сутки на расходы по найму жилья. Данные нормы не были индексированы с учетом показателей инфляции и не покрывают стоимость питания и проживания, отметила депутат.

«В этой связи прошу рассмотреть возможность проработки вопроса об увеличении предельных размеров возмещения командировочных расходов путем внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 года № 729», — говорится в обращении на имя Мишустина.