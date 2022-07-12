Москва, , 17:38 — REGNUM Госдума 15 июля обсудит назначение главы Минпронмторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля сообщили источники в Госдуме.

«В пятницу, 15 июля, Госдума среди прочего будет утверждать назначение министра промышленности и торговли Мантурова на пост замглавы правительства», — отметил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства России будет иметь одиннадцать заместителей, в том числе заместителя — министра промышленности и торговли.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

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