Нижневартовск, Югра, , 17:37 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) за теплотрассой обнаружили и обезвредили боевую гранату Ф-1. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО.

Найденная боевая граната Пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО

Об опасной находке на теплотрассе на ул. Кузоваткина в дежурную часть полиции сообщил местный житель. Сотрудники ОМОН «Сокол-Югра» обезвредили боеприпас и передали его сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

Отмечается, что с начала 2022 года специалисты группы разминирования ОМОН обследовали и обезвредили в Югре более 10 боевых гранат и один миномётный снаряд времен Великой Отечественной войны.