Токио, 12 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен признала значительное снижение курса японской иены за последние недели, однако подчеркнула, что только «редкие и исключительные обстоятельства» оправдывают валютную интервенцию. Об этом 12 июля сообщает Reuters.

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Данное заявление Йеллен сделала по итогам встречи с министром финансов Японии Сюнъити Судзуки и главой Банка Японии Харухико Куродой.

Йеллен рассказала журналистам, что во время встречи рассматривался вопрос снижения курса иены, однако интервенция на обсуждалась.

Финансист также сообщила, что Судзуки после часовой беседы пообещал продолжить консультироваться с США по валютным рынкам и «сотрудничать по мере необходимости» по валютным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, Джанет Йеллен прибыла с визитом в Токио 12 июля для переговоров перед встречей финансовых лидеров «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.