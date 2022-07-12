Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Разряд молнии во время шторма вывел из строя контактную сеть на Тихорецком проспекте Санкт-Петербурга, из-за чего все движение троллейбусов и трамваев остановилось, сообщили 12 июля ИА REGNUM в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

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Напомним, что во второй половине дня в Петербурге началась гроза с сильным ветром и дождем. В результате непогоды многие улицы города оказались в воде, а на севере Петербурга, в районе Тихорецкого и Северного проспектов, разряд молнии вывел из строя контактную сеть.

«С 15:30 повреждена контактная сеть ударом молнии, ведутся оперативные работы по замене пересечения для восстановления движения в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

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