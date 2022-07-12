Москва, 12 июля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и и.о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, реализацию решений, принятых президентами двух стран, а также развитие туризма и образование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Нам важно в рамках своих полномочий законодательно обеспечить те решения, которые принимаются на высшем уровне, развивать парламентскую дипломатию, лучше понимать друг друга, участвовать в повестке развития наших стран через новые формы, новые подходы», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Отношения двух стран должны и впредь строиться на взаимном уважении, принципах суверенитета и невмешательства во внутренние дела, отметил также Володин.

Со своей стороны, Норов обратил внимание на рост числа туристов из России в Узбекистане и выразил надежду, что в 2022 году республику посетят до 1 млн человек.

Еще одной темой стало укрепление связей в сфере образования и увеличение числа студентов из Узбекистана, обучающихся в России.

Володин также поддержал обращение Норова о направлении наблюдателей от Госдумы на референдум по изменениям в Конституцию Узбекистана.