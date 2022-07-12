Челябинск, , 17:29 — REGNUM В правительстве Челябинской области проведены кадровые перестановки и перераспределены полномочия между заместителями губернатора. Такие решения принял глава региона Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства.

Челябинская область Евгений Катышев

Иван Куцевляк стал заместителем губернатора и будет курировать областное министерство экономического развития. Сергей Сушков теперь будет территориальным заместителем главы региона и займётся курированием южных муниципалитетов и областным минсельхозом. А к полномочиям замгубернатора Александра Козлова добавилось курирование минэкологии.

Замгубернатора Александр Богашов теперь не будет совмещать этот пост с главой министерства имущества. К его полномочиям добавляется курирование главного управления лесами. А за Егором Ковальчуком сохранено кураторство областного министерства промышленности.