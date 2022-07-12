Калининград, 12 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. На учениях Балтийского флота в Калининградской области расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» отработали нанесение ударов по объектам «противника», сообщает 12 июля пресс-служба Балтфлота.

Militaryrussia.ru Полёт «Искандера»

Уточняется, что ракетные удары отрабатывались в формате электронных пусков.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведены учения по нанесению условных ракетных ударов», — указано в сообщении пресс-службы.

Совершив скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, расчеты ОТРК «Искандер» выполнили электронные одиночные и групповые пуски по учебным целям.

Мишени имитировали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, укрепленные объекты, районы сосредоточения военной техники и командные пункты условного противника.

В учениях принимали участие более 100 военнослужащих ракетного соединения, а также 20 единиц военной и специальной техники.