Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Мировой суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело выпускницы за использование шпаргалок на Едином государственном экзамене. Корреспонденту ИА REGNUM подтвердили это в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Dvapo.ru Шпаргалка

Во время экзамена девушка использовала неразрешённые средства, чтобы списать на экзамене. В связи с этим её привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ — за нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Это правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Напомним, в этом году наблюдатели зарегистрировали в Петербурге всего три случая нарушений на экзамене. Этот показатель сократился в два раза, по сравнению с 2021 годом.

Заседание мирового суда состоится 1 августа. Отметим, что в прошлом году за подобные действия нарушителей оштрафовали на три тысячи рублей.