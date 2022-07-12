Георгий Балаков, 12 июля 2022, 18:08 — REGNUM Российский сегмент Telegram полон тревоги. По заявлению официальных лиц Украины, киевский режим, не считаясь с потерями в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), готовится перейти к атаке на освобожденные территории. Началось с того, что украинская сторона анонсировала наступление на «юг». Под «югом», киевский режим, вероятно подразумевал как минимум уже освобожденную Россией Херсонскую, а возможно, и Запорожскую область. Сделано это было в нарочито помпезной форме, особенно на фоне того, что еще накануне было объявлено о том, что Киев сумел довести численность всех своих вооруженных сил почти до одного миллиона человек.
Череда заявлений высокопоставленных украинских политиков и чиновников, угрожающих напасть на освобожденные Россией территории, не могла не спровоцировать активное обсуждение среди популярных телеграм-каналов. Причем многие из них решили, что в данном случае речь идёт скорее о психологической, нежели военной атаке.
«Это больше похоже на попытку психологического воздействия на жителей освобождённых городов и населённых пунктов. Украина понимает, что ни в Херсонской, ни в Запорожской областях нет конфликта между населением и Вооружёнными силами РФ. Города вернулись к прежнему ритму жизни, и во многих уже вполне безопасно. А значит, эту наступающую гармонию нужно разрушить. Тем более что мы ведь понимаем: на всех этих территориях будут проходить референдумы», — цитирует слова первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова телеграм-канал «Специально для RT».
Политик убежден, что за громкими заявлениями Киева скрывается попытка запугать местное население, заставить людей жить в страхе. Ведь если бы это были реальные планы, то о них бы помпезно не заявлялось заранее. В то же время он не исключил увеличения числа обстрелов освобожденных Херсонской и Запорожской областей со стороны Украины в качестве одного из средств устрашения местного населения, которое все больше проникается симпатией к России, как это следует из данных, полученных на основании социологических исследований.
«Население этих областей, понимающее, что для Киева они уже никогда не будут «своими», а геноцид русскоговорящего населения будет продолжен, судя по всему, не спешит поддаваться паническим настроениям. Это подтверждают и результаты социологического исследования, проведённого ВЦИОМом на освобождённых территориях», — написал телеграм-канал «Объясняет Readovka».
По данным опроса, на освобожденных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей отношение местных жителей к Украине всего лишь за последнюю неделю ухудшилось на 18%. При этом за время наблюдения установлено, что в Херсонской области к Украине стали относиться более чем в два раза хуже, тогда как в Запорожской фиксируется ухудшение отношения более чем в четыре раза. По мнению социологов, данный тренд сохранится и в будущем. Эта ситуация вынуждает придумывать всё новые и новые методы давления на жителей освобождаемых территорий.
Как ни странно, но аналогичной точки зрения относительно заявлений о «наступлении» киевских войск на «юг» придерживаются и украинские телеграм-каналы. Правда, помимо психологической атаки на местное население, они называют ещё одну причину подобных вбросов. По их сведениям, внутри политического и военного руководства Украины назревает серьёзный конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский, поручив своим подчиненным анонсировать контратаку, намерен обвинить в её провале военное руководство, в котором он видит опасных конкурентов. Следует также отметить, что на освобождённых территориях угрозы киевского режима не восприняли всерьез.
«Глава ВГА Запорожской области прокомментировал планы Киева «отвоевать» юг: «Все эти рассказы о том, что они сейчас бодро шагнут на юг и у России отвоюют Херсонскую и Запорожскую области — это все то же самое, как если завтра губернатор Запорожской области, который остался в Запорожье, скажет, что он полетит в космос», — заявил Балицкий», — написал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Однако далеко не все считают, что заявления Киева о планах атаковать «юг» являются пустой угрозой. Так, телеграм-канал «Шпион, которому никто не пишет» всерьез полагает, что Украина предпримет активные боевые действия в этом направлении.
«На самом деле альтернатив югу в активных действиях ВСУ нет. На севере активность украинских войск упирается в границу с Россией. Территориальные претензии и какие–либо политические цели у Украины в этом направлении отсутствуют. На Донбассе ВСУ демонстрирует тактику выжженной земли, уничтожая буквально все. Это делается явно не для того, чтобы туда возвращаться. Поэтому, единственное перспективное направление — юг», — написал автор поста.
По его мнению, в этом вопросе Украина имеет четкую практическую цель — сорвать интеграцию освобожденных территорий в состав России.
«Замечу: Херсон и Запорожье — это те территории, которые были освобождены практически без сопротивления и с минимальными потерями вернулись к гражданской жизни. На фоне Мариуполя это плохой кейс для Украины и хороший для России — всем очевидно, к чему приводит тотальное сопротивление ВСУ и какая есть этому альтернатива со стороны РФ. Украине принципиально важно этот позитивный пример разрушить. Программа максимум — убрать угрозу с транзитных торговых путей, идущих с Одессы, и перенести акцент боевых действий с Юга Украины и западной акватории Черного моря на Крым. Альтернатива этому одна — наступление России, захват Николаевской области, изоляция Одессы и дальнейшее продвижение к Кременчугу, чтобы оставить Днепропетровскую область в глубоком тылу с перерезанными коммуникациями», — считает «Шпион, которому никто не пишет.
ТГ-канал убежден, что успех России на южном направлении в общих чертах завершит боевое противостояние. Украина, лишившись своих ключевых транзитных торговых путей, промышленного и сельскохозяйственного потенциала потеряет основу своей государственности.
«Если этого не произойдет — нас ждет перевооружение и интеграция ВСУ с НАТО, военно–политическая уния с Польшей и повторение в общих чертах индо–пакистанского сценария, который закроет России на долгое время какие–либо перспективы развития», — делает мрачный прогноз телеграм-канал.
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