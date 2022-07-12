Воронеж, 12 июля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Руководитель ветеринарной службы Грибановского района Воронежской области признан судом виновным в получении взятки, сообщил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Как установлено судом и следствием, 55-летний заведующий участковым ветеринарным участком БУ ВО «Грибановская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем неоднократных переводов на банковский счет получил от одного из предпринимателей взятку в сумме более 114 тысяч рублей. Деньги предназначались за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, без проведения ветеринарного освидетельствования, фактического осмотра транспортных средств и исследований, осуществления ветеринарного контроля за погрузкой, выгрузкой и транзитом продукции животного происхождения.

Суд признал ветеринара виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 571 тыс. рублей. Также осуждённый лишён права заниматься деятельностью в сфере ветеринарного надзора на срок два года.

Суд также удовлетворил иск прокурора Грибановского района о взыскании с осуждённого в доход государства суммы взятки в размере 114 тысяч рублей.

Приговор в силу не вступил, его можно обжаловать в течение десяти дней.