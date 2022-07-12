Сыктывкар, 12 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1066 подростков, сообщает минздрав республики.

Samadm.ru Вакцинация

«Наиболее активно вакцинация подростков проводится в Сыктывкаре. Реакции после проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди подростков не зарегистрированы», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге от ковида вакцинировали около шести тысяч детей.