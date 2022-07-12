Краснодар, , 17:15 — REGNUM Исполняющий обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни подозревается в получении особо крупной взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Также дело возбуждено в отношении посредника в получении взятки.

Взятка Дарья Антонова

По версии следствия, в июне фигуранту стало известно о том, что отделом дознания таможни по факту уклонения от уплаты таможенных платежей одним из предприятий возбуждено уголовное дело. Таможенник решил подзаработать, предложив руководителю предприятия избежать уголовной ответственности за взятку в шесть миллионов рублей. Для этого он обратился к своему знакомому, который выступил посредником: он сообщил предпринимателю о знакомстве с руководством Новороссийской таможни и возможности решить вопрос за взятку. Директор предприятия обратился в правоохранительные органы.

3 июля 2022 года в посёлке Ахтырском Абинского района под контролем правоохранителей директор предприятия передал посреднику требуемую сумму. На следующий день в Новороссийске посредник передал вышеуказанную взятку исполняющему обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни, а затем противоправную деятельность пресекли оперативные сотрудники краевого управления ФСБ РФ.

В настоящее время суд по ходатайству следователя избрал в отношении исполняющего обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни меру пресечения в виде заключения под стражу.