12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление советника Конгресса Соединенных Штатов Америки по безопасности Пола Массаро, призвавшего разрешить киевскому режиму наносить удары по территории России и Белоруссии.

Мирослава Романенко, , 17:32 — REGNUM Советник Конгресса Соединенных Штатов Америки по безопасности Пол Массаро призвал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории России и Белоруссии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в… Белоруссии… Крыму и России», — написал он.

Призыв чиновника обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многих участников обсуждения возмутило заявление американского чиновника. Также комментирующие указали на то, что подобное заявление демонстрирует, где на самом деле находятся центры принятия решений и от кого зависит якобы независимая Украина.

«Янки берега попутали?» — возмутилась Вера С.

«Скорее не очень понимают, что если что, то до них долетит. Еще как», — отметила Анна С.

«Вот хорошо, что нам разрешения не у кого спрашивать!» — пишет Андрей Б.

«Вот они, хозяева независимой страны. Уже в открытую говорят, что запрещают, что разрешают. Бейтесь до последнего украинца», — смеется Стас К.

«Н — незалежность (независимость — М. Р.). Центр принятия решений нарисовался», — написала Ирина Т.

«Ракеты поставить на Кубу и Венесуэлу, и количество дурачков за лужей резко сократится», — предложила Юлия В.

«Просто они хотят закончить уже этот конфликт любыми способами, пусть даже полным уничтожением Украины, так как от него у них много проблем», — с сарказмом отметил Сергей Б.

«Что значит «разрешить»? То есть сейчас запрещают? Это свободной-то Украине? А они бьют по России без разрешения США? Надо их наказать за своеволие. А то ведь весь мир из повиновения выйдет», — не без сарказма добавила Лидия М.

«Они, видимо, намёков не понимают («Сармат» и т.д.)», — пишет Lina R.

«Пока по самим Штатам не прилетит, они так и будут тявкать», — комментирует Ник М.

«России должно быть позволено наносить удары по военным объектам тех, кто накачивает украинцев оружием», — в свою очередь отреагировал на слова чиновника «Шаман».

«По Вашингтону, в первую очередь, и давно уже», — не выдержала Ольга С.

«Злите, злите русского медведя…» — написал Юрий С.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Банальный хайп. При президенте-маразматике не удивило», — добавил Old Bot.

«У них теперь мода такая: кто смелее и круче пригрозит уничтожением России. Войны хотят, аж чешутся все…» — отметила Ольга К.

«А Белоруссия разрешила себе и РФ наносить удары по белому сараю с Байденом, с тем, что на перфокартах», — иронизирует Алексей Т.