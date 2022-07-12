Киев, , 17:32 — REGNUM Киев получил от США «невероятную поддержку» в размере $1,7 миллиарда, сообщает 12 июля Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

По его словам, Киев получил очередной грант, поступивший из Единого донорского трастового фонда, созданного Международным банком и агентством США по международному развитию (USAID).

Совсем недавно, 29 июня, Киев получил от США похожий грант в размере $1,3 млрд.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о планах предоставления Украине $7,5 млрд для покрытия бюджетного дефицита Киевского режима.

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