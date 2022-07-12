Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Появились подробности об обстоятельствах смертельного ДТП с маршруткой в Гатчинском районе Ленинградской области. Перед тем, как врезаться в отбойник, водитель маршрутного микроавтобуса задел дорожную технику, сообщают 12 июля очевидцы в социальных сетях. Тем временем число жертв автокатастрофы возросло до двух человек.

2.tomsk.ru Дорожный знак

Напомним, ДТП произошло 12 июля 2022 года около 12:00 мск на 44 километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Водитель маршрутного такси «Санкт-Петербург-Луга» №844 по неустановленной причине не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. По словам очевидцев, перед этим водитель врезался в дорожную технику для разметки полос.

«Там дорожники были в двух левых полосах. Он сначала их принял, потом уже в отбойник»,— рассказал пользователям группы «ДТП и ЧП» один из очевидцев Сергей.

Родственники пострадавших в этом ДТП пассажиров рассказали телеканалу «78», что перед столкновением водитель маршрутки выбрал высокую скорость. Ни он, ни пассажир спереди не были пристегнуты ремнями безопасности, ввиду чего получили тяжелые травмы. Водитель скончался на месте ДТП, еще девять человек были госпитализированы в больницу. По предварительным данным, пассажир с переднего сиденья также скончался — уже в больнице.

Добавим, что всего в машине находились 22 человека, включая водителя и двух детей.

По факту ДТП идет проверка, после чего будет принято процессуальное решение.