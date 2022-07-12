Нижний Новгород, 12 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 38 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 993 человека на 12 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 53 жителя области, накануне в больницы попали три человека.

С начала пандемии в регионе выявили 424 615 случаев заражения коронавирусом, из них 57 — за минувшие сутки. 11 582 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с COVID-19 в регионе было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки скончались два жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 30 жителей региона.