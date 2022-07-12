* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Военное ведомство США заявило о ликвидации на территории Сирии одного из главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Пентагона.

По утверждению военных США, речь идёт о ликвидации Махера аль-Агаля, который был убит ударом с беспилотника.

Пентагон отмечает, что уничтоженный Махер аль-Агаль курировал деятельность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был одним из четырех основных главарей группировки.

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