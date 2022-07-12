Вашингтон, 12 июля 2022, 17:06 — REGNUM Военное ведомство США заявило о ликвидации на территории Сирии одного из главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Пентагона.
По утверждению военных США, речь идёт о ликвидации Махера аль-Агаля, который был убит ударом с беспилотника.
Пентагон отмечает, что уничтоженный Махер аль-Агаль курировал деятельность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был одним из четырех основных главарей группировки.
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